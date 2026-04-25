Gianluca Rocchi indagato ecco cosa può succedere | dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica Tutti gli scenari

Un arbitro italiano è stato iscritto nel registro degli indagati, aprendo la possibilità di conseguenze che coinvolgono anche il campionato. Le autorità stanno esaminando eventuali irregolarità legate alle sue attività, con possibili ripercussioni sulle riforme in corso e sulla posizione delle squadre in classifica. L’indagine si concentra su aspetti specifici del suo operato durante le partite recenti, e le verifiche proseguono sotto la supervisione della procura.

Il calcio italiano rischia di perdere nuovamente la faccia. È finito sotto la lente di una Procura della Repubblica – in questo caso in quella di Milano – per l’indagine per «frode sportiva» nei confronti del designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Di certo non è un bellissimo momento. In primis, per i 13 mesi di inibizione comminati al presidente dell’Aia Antonio Zappi da parte del Tribunale Federale Nazionale. Le accuse portate avanti dalla Procura guidata da Giuseppe Chiné riguardano le presunte pressioni che il presidente avrebbe esercitato sugli ex designatori della Serie C Ciampi e della Serie D Pizzi in occasione dell’ultima tornata di nomine dei cosiddetti Organi Tecnici, la prima gestita dal Comitato Nazionale neo-eletto a seguito delle elezioni svoltesi poco più di un anno fa, il 14 dicembre 2024.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenari Notizie correlate I Marines, le navi anfibile e gli scenari per lo sbarco in Iran: cosa può succedereGli Stati Uniti hanno mobilitato un secondo gruppo da assalto anfibio in quella che si crede possa essere una manovra preparatoria in vista di un... Incubo carburante per gli aerei: ecco cosa può succedere davvero, c’è una dataLa guerra in Iran e le tensioni nello stretto di Hormuz stanno riaccendendo i timori su una possibile crisi energetica globale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Sono sereno; Calcio Live News: Rocchi indagato per frode sportiva, le ufficiali di Parma-Pisa, lesione per Bernasconi; Su Inter-Verona indagini per frode sportiva, sotto esame il rigore non dato ai gialloblù; Follia a Monopoli, tifosi del Foggia invadono il campo con il passamontagna per aggredire i calciatori. Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenariIl calcio italiano rischia di perdere nuovamente la faccia. È finito sotto la lente di una Procura della Repubblica – in questo caso in quella di Milano – per ... ilmattino.it Rocchi: «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima». Il designatore indagato per frode sportiva«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, ... ilmattino.it Gianluca Rocchi si è autosospeso dal ruolo di designatore arbitrale del CAN A e B! In attesa della decisione del Comitato Nazionale dell’AIA, si legge sul Corriere dello Sport, Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi, dopo aver ricevuto un avviso a com - facebook.com facebook Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva della Procura di Milano. Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport 24 #SkySport #Rocchi x.com