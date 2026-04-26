In seguito alle accuse legate a uno scandalo nel calcio, il difensore di un ex dirigente ha dichiarato che le imputazioni risultano poco chiare. Ha sottolineato che vengono contestate più persone, ma nessuno di loro viene indicato nei dettagli. La sua dichiarazione si concentra sulla mancanza di riferimenti precisi riguardo alle altre persone coinvolte nel procedimento.

«Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l’altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato». Lo spiega l’avvocato Antonio D’Avirro, legale di Gianluca Rocchi, che ieri si è autosospeso da designatore arbitrale, a proposito delle imputazioni contestate dalla Procura di Milano e, in particolare, quella di aver favorito l’Inter facendo in modo che il «poco gradito" Daniele Doveri non arbitrasse i nerazzurri nella fase finale del campionato scorso. Il difensore di Rocchi ha chiarito che non è...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scandalo Calcio, il difensore di Rocchi: "Imputazioni non chiare. Concorso con chi se non sono indicate le altre persone?"

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, il legale di Rocchi: “Contestazioni non chiare. Si parla di concorso di più persone, ma non sono indicate”“Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate.

Caso Rocchi, il legale al contrattacco: “Contestazioni poco chiare, mai viste imputazioni di questo tipo”Milano, 26 aprile 2026 – “Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio nella bufera, avviso di garanzia per il designatore degli arbitri: è indagato per concorso in frode sportiva – Cosa sappiamo; Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva.

Scandalo Calcio, il difensore di Rocchi: Imputazioni non chiare. Concorso con chi se non sono indicate le altre persone?«Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai ... gazzettadelsud.it

Calcio: giallo in Brasile, sparito il difensore del S.Paolo ArboledaScandalo del mondo del calcio brasiliano dopo che il difensore ecuadoriano del San Paolo, Robert Arboleda, ha lasciato il club senza permesso. L'atleta ha manifestato chiaramente il suo malcontento ... ansa.it

20 anni dopo il più grande scandalo della storia del nostro calcio e nonostante la tecnologia, un altro terremoto sportivo #SportMediaset - facebook.com facebook

Terremoto arbitri, indagati #Rocchi e #Gervasoni: dietro al nuovo scandalo del calcio x.com