Dopo la decisione di un arbitro di autosospendersi, anche un altro ufficiale ha preso la stessa strada. La situazione ha portato alla convocazione del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, mentre un’indagine riguarda gli arbitri coinvolti nel campionato di Serie A. La vicenda ha generato una serie di sviluppi all’interno del sistema arbitrale nazionale, con ripercussioni sui procedimenti in corso.

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© Calcionews24.com - Indagine arbitri Serie A, dopo Rocchi si autosospende anche Gervasoni: convocato il Comitato Nazionale!

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