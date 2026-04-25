Caos arbitri indagato anche il supervisore Var Gervasoni | tutti i dettagli

La Procura di Milano ha aperto un'indagine che coinvolge anche il supervisore Var, Gervasoni, in relazione a recenti problemi legati agli arbitri. Le verifiche sono in corso e riguardano presunte irregolarità nel sistema di verifica e controllo delle decisioni arbitrali durante le partite. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali accuse o sviluppi specifici. La situazione resta sotto osservazione da parte degli inquirenti.

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