Un nuovo scandalo coinvolge gli arbitri della Serie A, con il nome di un ex arbitro al centro di un’indagine. Il presidente della Lega Serie A ha commentato la situazione, chiedendo che venga rispettato il principio di garanzia per tutti i soggetti coinvolti. In particolare, ha espresso preoccupazione per i possibili danni alla reputazione del sistema, sottolineando l’importanza di un trattamento corretto e trasparente.

Gianluca Rocchi finisce al centro di un’inchiesta che scuote la Serie A: il presidente Lega Serie A, Ezio Simonelli, chiede garantismo e avverte sui danni reputazionali del sistema. Simonelli: il rischio di enormi danni alla credibilità della Serie A. Il designatore arbitri Rocchi è stato raggiunto da accuse che hanno immediatamente suscitato reazioni nel calcio italiano. La Lega Serie A chiede cautela nel giudizio pubblico, consapevole che ogni pronunciamento affrettato può compromettere l’immagine dell’intero movimento calcistico. Simonelli parla di “enormi danni reputazionali” e di “gogna mediatica” come rischi concreti di questa fase. La dichiarazione del presidente è netta: nessuno conosce i dettagli della vicenda, dunque il garantismo deve prevalere fino all’ultimo grado di giudizio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Scandalo arbitri: il presidente Simonelli dice la sua sulla vicenda

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