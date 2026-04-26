Scandalo arbitri | il presidente Simonelli dice la sua sulla vicenda
Un nuovo scandalo coinvolge gli arbitri della Serie A, con il nome di un ex arbitro al centro di un’indagine. Il presidente della Lega Serie A ha commentato la situazione, chiedendo che venga rispettato il principio di garanzia per tutti i soggetti coinvolti. In particolare, ha espresso preoccupazione per i possibili danni alla reputazione del sistema, sottolineando l’importanza di un trattamento corretto e trasparente.
Gianluca Rocchi finisce al centro di un’inchiesta che scuote la Serie A: il presidente Lega Serie A, Ezio Simonelli, chiede garantismo e avverte sui danni reputazionali del sistema. Simonelli: il rischio di enormi danni alla credibilità della Serie A. Il designatore arbitri Rocchi è stato raggiunto da accuse che hanno immediatamente suscitato reazioni nel calcio italiano. La Lega Serie A chiede cautela nel giudizio pubblico, consapevole che ogni pronunciamento affrettato può compromettere l’immagine dell’intero movimento calcistico. Simonelli parla di “enormi danni reputazionali” e di “gogna mediatica” come rischi concreti di questa fase. La dichiarazione del presidente è netta: nessuno conosce i dettagli della vicenda, dunque il garantismo deve prevalere fino all’ultimo grado di giudizio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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