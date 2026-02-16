Simonelli presidente Serie A dopo l’Assemblea di Lega | Faremo un incontro tra le società e gli arbitri Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo

Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli. La decisione arriva dopo l’Assemblea di Lega, dove Simonelli ha criticato duramente il protocollo su Kalulu e Bastoni, definendolo “assurdo”. Durante la conferenza stampa, ha specificato che il confronto tra le parti sarà immediato e mirato a chiarire le modalità di applicazione delle regole.

Lega Serie A, Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia: gli arbitri tra i temi caldi dell’Assemblea

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.

Serie A: Rocchi denuncia pressioni sugli arbitri e ammette l’errore VAR su Kalulu-Bastoni.

Gianluca Rocchi ha denunciato le pressioni che gli arbitri subiscono e ha ammesso di aver commesso un errore nel VAR durante la partita tra Inter e Juventus, in cui Federico Kalulu è stato espulso ingiustamente.

