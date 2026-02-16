Simonelli presidente Serie A dopo l’Assemblea di Lega | Faremo un incontro tra le società e gli arbitri Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo
Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli. La decisione arriva dopo l’Assemblea di Lega, dove Simonelli ha criticato duramente il protocollo su Kalulu e Bastoni, definendolo “assurdo”. Durante la conferenza stampa, ha specificato che il confronto tra le parti sarà immediato e mirato a chiarire le modalità di applicazione delle regole.
De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime verso la sfida col Como Barcellona, Laporta rieletto? Xavi Vilajoana attacca: «Perdite per 280 milioni e le bugie sul nuovo stadio! Con Yamal ci è andata bene perché. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lega Serie A, Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia: gli arbitri tra i temi caldi dell’Assemblea
Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.
Serie A: Rocchi denuncia pressioni sugli arbitri e ammette l’errore VAR su Kalulu-Bastoni.
Gianluca Rocchi ha denunciato le pressioni che gli arbitri subiscono e ha ammesso di aver commesso un errore nel VAR durante la partita tra Inter e Juventus, in cui Federico Kalulu è stato espulso ingiustamente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il gruppo cinese Haier (elettrodomestici) sponsorizza la Serie A; Un ricco brasiliano compra Palazzo Taverna a Milano: 53 milioni per il gioiello del Risorgimento. E via gli inquilini, tra cui Galliani; Inter-Juve e il caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Spalletti, Comolli, Modesto e Chiellini; Partite di Serie A in notturna anticipate alle 20? L'idea e la posizione di DAZN.
Serie A, Simonelli: Protocollo VAR assurdo, chiediamo da tempo di rivedere le ammonizioniNell’assemblea di Lega Calcio Serie A svoltasi oggi a Milano non si è parlato, almeno formalmente, del caos seguito a Inter-Juventus. Lo. tuttomercatoweb.com
Serie A, arbitri e non solo: a breve la conferenza stampa del presidente SimonelliEzio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, interviene in conferenza stampa a margine dell'assemblea di oggi. Diretta testuale a cura di TMW.. tuttomercatoweb.com
SportMediaset. . Kalulu - Bastoni è stato il tema più dibattuto dell'ultima puntata di Pressing. Fabrizio Biasin, sul caso, parla così #SportMediaset #Mediaset #Biasin #Bastoni #Pressing - facebook.com facebook
#Bastoni-Kalulu travalica i confini del calcio. #Brignone: "Nello sci queste cose non esistono" x.com