Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli. La decisione arriva dopo l’Assemblea di Lega, dove Simonelli ha criticato duramente il protocollo su Kalulu e Bastoni, definendolo “assurdo”. Durante la conferenza stampa, ha specificato che il confronto tra le parti sarà immediato e mirato a chiarire le modalità di applicazione delle regole.

© Calcionews24.com - Simonelli (presidente Serie A) dopo l'Assemblea di Lega: «Faremo un incontro tra le società e gli arbitri. Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo»

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.

Gianluca Rocchi ha denunciato le pressioni che gli arbitri subiscono e ha ammesso di aver commesso un errore nel VAR durante la partita tra Inter e Juventus, in cui Federico Kalulu è stato espulso ingiustamente.

