Beppe Signori dice sì al referendum sulla Giustizia | Vi racconto la mia vicenda e capirete

Beppe Signori ha deciso di sostenere il voto a favore nel referendum sulla giustizia, spiegando la sua posizione con una vicenda personale. L’ex attaccante del Foggia, che ha vissuto in prima persona alcune controversie legali, invita i cittadini a riflettere su come le questioni giudiziarie possano influenzare la vita di tutti. La sua testimonianza si aggiunge a quella di altri che chiedono riforme concrete nel sistema giudiziario.

Coinvolto in un'inchiesta sul calcio scommesse, l'ex attaccante del Foggia parteciperà a Manfredonia a un incontro sul "sì" al Referendum del 22 e 23 marzo sulla giustizia Nel referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, quelli del ‘Sì’ evidentemente incassano anche l'apprezzamento di Beppe gol, al secolo Giuseppe Signori, un tempo l'oro rosso di Foggia. In una storia sui social lancia l'invito a partecipare, giovedì 19 febbraio, presso Palazzo Celestini a Manfredonia a un incontro pubblico organizzato per spiegare le ragioni del ‘Sì’. “Vi racconterò la mia vicenda giudiziaria.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

