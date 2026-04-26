Il mondo del calcio italiano si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di un'indagine su un arbitro di alto livello, coinvolto in un sospetto caso di frode sportiva. In risposta alla situazione, il designatore degli arbitri ha deciso di autosospendersi. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni e ai problemi che coinvolgono anche il settore arbitrale, creando ulteriori inquietudini tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Il calcio italiano non conosce pace, ora nel caos ci sono anche gli arbitri. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, la terza consecutiva, che ha portato al passo indietro del presidente federale Gabriele Gravina e del ct Rino Gattuso, ecco che un altro terremoto rischia di scuotere le già fragili fondamenta di un sistema che necessita di riforme. Il designatore della Can di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi risulta infatti indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. “Sono sereno e vado avanti”, ha confidato l’ex arbitro – che ha ricevuto in queste ore un avviso di garanzia – ad ambienti a lui vicini. Anche se successivamente in serata è maturata la decisione di autosospendersi dal ruolo, per difendersi al meglio e ‘proteggere’ la classe arbitrale impegnata nel delicato finale di stagione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arbitri, Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: il designatore si autosospende

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