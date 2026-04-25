Il ministro dello sport ha commentato il caso che riguarda un arbitro coinvolto in un’indagine. Ha sottolineato che, qualora vengano accertate responsabilità, ci saranno sicuramente delle conseguenze. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione sulla vicenda, senza entrare nei dettagli specifici dell’indagine o delle accuse. La questione continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità competenti.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futuro Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abodi sul caso Rocchi: «In caso di accertate responsabilità non potranno non esserci conseguenze. La cosa più grave…»

Notizie correlate

Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Aspetto informazioni dal Coni, se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!»Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!».

Caso Bastoni-Kalulu, Comolli e Chiellini inibiti: cosa potranno e non potranno fareComolli inibito fino a tutto il 31 marzo 2026, Chiellini fino a tutto il 27 febbraio: provvedimenti arrivati oggi, quindi in vigore da domani.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Italia fuori dal Mondiale 2026, Abodi spegne ogni speranza di ripescaggio: 'Non è opportuno'; In scadenza nel 2027, saluteranno già quest'estate la SSC Napoli.

Abodi sul caso Rocchi: Grave che la denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcioAndrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani nel governo Meloni, ha affidato al proprio profilo X il suo commento sul caso Rocchi. Queste le sue parole:. tuttomercatoweb.com

Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Aspetto informazioni dal Coni, se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!»Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!». Le parole del Ministro dello Sport ... calcionews24.com

Anche il Ministro Abodi interviene sul caso Rocchi Cosa ha detto - facebook.com facebook

#Abodi: “C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanz x.com