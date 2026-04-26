In queste ore si sono diffuse notizie non veritiere riguardo a un presunto scandalo tra arbitri, con alcune fonti che ipotizzano una possibile riapertura del caso. Un rappresentante ha dichiarato di aver richiesto gli atti necessari per valutare eventuali sviluppi, ma ha precisato che le informazioni circolate sono false e fantasiose. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione, anche se non ci sono novità ufficiali.

“Poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e financo fantasiose, prive di qualsiasi aderenza alla realtà degli accadimenti, all’esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale della Figc che mi onoro di guidare, ci tengo a confermare di aver ricevuto il 21 maggio 2025 esclusivamente l’esposto firmato dall’assistente Domenico Rocca, sul presunto intervento esterno in sala Var del designatore Rocchi, durante la partita Udinese – Parma “. A distanza di un giorno dall’inchiesta che ha sconvolto l’Aia e il designatore arbitrale Gianluca Rocchi – che si è autosospeso – è arrivata una nota del procuratore federale Giuseppe Chinè.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo arbitri, Chinè: “Richiesti gli atti per eventuale riapertura del caso, ma notizie non vere e fantasiose”

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