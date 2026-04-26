Inchiesta arbitri Chiné | Ricostruzioni non vere e fantasiose

Nelle ultime ore, alcuni mezzi di comunicazione hanno pubblicato notizie che riguardano un’inchiesta sugli arbitri, con alcune ricostruzioni che sono state definite non vere e fantasiose dall’interlocutore coinvolto. La questione riguarda dettagli emersi nel corso di un’indagine in corso, che ha portato a sospetti e verifiche ufficiali. La persona coinvolta ha commentato le notizie diffuse, precisando la differenza tra i fatti accertati e le interpretazioni non confermate.

(Adnkronos) – “Poiche' in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e financo fantasiose, prive di qualsiasi aderenza alla realtà degli accadimenti, all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale della Figc che mi onoro di guidare, ci tengo a confermare di aver ricevuto il 21 maggio 2025 esclusivamente l’esposto firmato dall’assistente Domenico Rocca, sul presunto intervento esterno in sala Var del designatore Rocchi, durante la partita Udinese-Parma". Lo dichiara il Procuratore federale Giuseppe Chinè in una nota. "A seguito di tale esposto, nel pieno...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path Notizie correlate Leggi anche: Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: "Ricostruzioni non veritiere sull'indagine arbitri" Inchiesta arbitri Serie A, Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi: i nuovi sviluppidi Stefano CoriInchiesta arbitri Serie A: la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La Procura Figc aveva archiviato il primo esposto. Ma ora il caso può riaprirsi: chiesti gli atti ai pm di Milano. Inchiesta arbitri, Chiné riapre il dossier sul caso Rocchi: lo scorso anno venne archiviato! I nuovi sviluppi sull’indagine della ProcuraInchiesta arbitri, Chiné riapre il dossier sul caso Rocchi: lo scorso anno venne archiviato! I nuovi sviluppi sull'indagine della Procura ... calcionews24.com Arbitri, il procuratore federale Chinè: Ricostruzioni fantasiose, nel 2025 nessuna condotta rilevante. Richiesti formalmente gli attiIl procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè in una nota interviene sulla vicenda che vede ora indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva e che ha messo in ... calciomercato.com