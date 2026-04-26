Chinè prende posizione dopo il caso Rocchi | Notizie non veritiere e fantasiose Richiesti formalmente gli atti dell’indagine alla Procura

Il procuratore della FIGC ha dichiarato che le notizie circolate sul caso Rocchi sono infondate e fantasiose, precisando di aver richiesto formalmente gli atti dell’indagine alla Procura. La questione ha generato confusione tra gli addetti ai lavori e sui media, e questa presa di posizione mira a chiarire i fatti ufficiali. Finora, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura delle accuse o sui procedimenti in corso.

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