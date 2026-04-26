Un’indagine riguardante gli arbitri della Serie A ha portato alla luce alcune partite che sarebbero state oggetto di attenzione da parte di alcuni club, tra cui una squadra di calcio di grande rilievo. Le carte dell’inchiesta contengono riferimenti specifici a determinati incontri, sollevando questioni sui possibili rischi e sulla gestione delle partite citate nelle carte. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i dirigenti e il mondo del calcio.

di Andrea Greco Inchiesta arbitri Serie A, timore Inter: ecco le partite citate nelle carte. E i rischi. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calcio italiano è stato scosso da un vero e proprio terremoto giudiziario che sta facendo tremare il sistema arbitrale. Come riportato dal quotidiano Repubblica, l’inchiesta ha generato un clima di forte incertezza che coinvolge direttamente anche il mondo dei nerazzurri. In poche ore, l’entusiasmo dei sostenitori dell ‘Inter si è trasformato in preoccupazione: il quesito non è più relativo alla data della vittoria dello Scudetto, ma ai possibili rischi legali e sportivi che il club potrebbe correre, nonostante non risultino indagati tra i dirigenti o i tesserati della società di Viale della Liberazione.🔗 Leggi su Internews24.com

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CAPELLO: GLI ARBITRI SONO UNA MAGIA! INTER SEMPRE AIUTATA!

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