Scale mobili | Valveri arriva primo Santoro e la diversamente frana Amata a processo lo strano caso di Cicala

In un quadro di eventi legati al mondo delle scale mobili e alla politica locale, si segnalano alcune notizie. Un candidato ha dichiarato di essere arrivato primo in un evento, anche se prevede di essere ultimo alle prossime elezioni. Un altro soggetto coinvolto in questioni legali si trova sotto processo, mentre una figura politica ha affrontato una frana di commenti. Inoltre, si registra anche una situazione particolare riguardante una persona chiamata Cicala.