Inter lo strano caso di Sebastian Frey | il primo portiere straniero della storia nerazzurra

L’Inter ha annunciato l’ingaggio di Sebastian Frey come primo portiere straniero nella storia del club. La decisione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono con interesse questa novità. Frey ha firmato un contratto con la squadra e si è già unito ai nuovi compagni di squadra durante gli allenamenti. La sua presenza segna un momento importante per il club.

“Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo” scriveva, aprendo così lo statuto nerazzurro, il 9 marzo 1908 il futurista Giorgio Muggiani. Eppure, per uno scherzo del destino, ci volle quasi Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, lo strano caso di Sebastian Frey: il primo portiere straniero della storia nerazzurra Articoli correlati Leggi anche: "Beng! Lo strano caso del caso risolto per caso" al Teatro Belli Lo strano caso della musica italiana che oggi si ascolta più di quando c’erano Dalla e FossatiQuesto è un articolo sul patriottismo, o forse è un articolo sui soldi, o forse è un articolo su quel fenomeno che la psichiatria chiama «falso...