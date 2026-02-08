Scale mobili giù De Luca-Basile | le dimissioni lo schiaffo la beffa e qualche favoletta

Cateno De Luca ha lasciato le sue dimissioni come un colpo di scena che nessuno si aspettava. La scena si è svolta senza troppi giri di parole, con il sindaco che ha deciso di abbandonare l’incarico, lasciando di stucco cittadini e opposizione. La decisione sembra essere arrivata dopo settimane di tensione e polemiche, e ora tutti si chiedono cosa succederà nei prossimi giorni. La città guarda con attenzione a questa svolta improvvisa, mentre il primo cittadino si prepara a spiegare le sue ragioni.

Il copione è stato rispettato così come dettato da Cateno De Luca nei tempi, nei modi, nei contenuti. Neanche una virgola è stata usata in modo difforme dalle decisioni del regista. Il sindaco di Messina si è dimesso: la città, per la seconda volta in quattro anni (dal 2022 ad oggi). Duro attacco della senatrice Dafne Musolino: "A Messina c'è un fallimento politico e umano eterodiretto. De Luca prima umilia Basile, costringendolo alle dimissioni anticipate, poi lo deride pubblicamente, fingendo di non sapere nulla".

