L’appello dei genitori | La scuola resti aperta

L’appello di alcuni genitori di Paullo si fa sentire forte: vogliono evitare che la scuola appenninica chiuda. Hanno chiesto di aprire una sezione primavera per garantire un punto di riferimento ai loro figli e mantenere aperto il plesso. La scuola, infatti, rischia di chiudere per mancanza di iscrizioni, e i genitori non ci stanno. A loro chiedono di ascoltare le esigenze delle famiglie e di trovare una soluzione che permetta alla scuola di rimanere aperta, anche con un servizio dedicato ai più piccoli. La mobilitazione continua, e adesso

Paullo (RE): una scuola appenninica lotta per non chiudere, genitori chiedono l'attivazione di una sezione primavera. Dieci famiglie di Paullo, una frazione del comune di Casina nell'Appennino reggiano, si battono per salvare la propria scuola dell'infanzia. La struttura rischia la chiusura a causa del calo delle iscrizioni, ma i genitori propongono una soluzione: l'attivazione di una sezione primavera per accogliere bambini di due anni e garantire la continuità del servizio educativo. L'allarme demografico e il rischio chiusura. La scuola dell'infanzia di Paullo, attualmente frequentata da dieci bambini tra i tre e i cinque anni, si trova in una situazione critica.

