Il grido dei loggionisti della Scala | Giù le mani dal rito della coda

I loggionisti del teatro hanno manifestato, chiedendo di non intervenire sul rito della coda. Il teatro ha risposto a circa 200 persone, affermando che non ci sarà nessuna chiusura, ma riconoscendo che il problema esiste. La questione riguarda le modalità di accesso e le tradizioni legate alle attese per gli spettacoli. Nessuna decisione definitiva è stata presa, mentre la discussione continua tra gli interessati.

Al Teatro alla Scala di Milano «s’alza un grido», ma per una volta il canto di dolore che scuote la platea, gli abbonati e i palchettisti, giungendo fino agli uffici dell’amministrazione e della sovrintendenza, non arriva dal palcoscenico. È un suono che piomba dall’altissimo (con la minuscola), ovvero dal Loggione (la «piccionaia» per i maligni, «prima e seconda galleria» per chi vende i biglietti). Dopo una vita in coda e in silenzio (più o meno), sfidando ogni tipo di temperatura e di condizione atmosferica, gli ultimi romantici dell’opera hanno infatti deciso di prendere carta, penna e tablet per inviare una bella Pec ai piani elevati della Fabbrica dei sogni.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il grido dei loggionisti della Scala: «Giù le mani dal rito della coda» Notizie correlate Giù le mani dai motorini Simson: l'AfD va pazza dei mezzi della famiglia ebraicaNel 1936 il regime hitleriano espropria gli impianti Simson compiendo una brutalità antiebraica. Leggi anche: Giù le mani da Leao: finora ha fatto tutto per il Milan. L’incoerenza della narrazione Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il grido dei loggionisti della Scala: Giù le mani dal rito della coda. Prima della Scala, l'attesa dei loggionistiC'è fermento tra i loggionisti della Scala per la prossima inaugurazione del sette dicembre. Si sa, loro sono gli appassionati, che fanno la fila per guadagnarsi uno dei 140 posti in piedi in ... rainews.it Malore alla Scala mentre dirige Lady Macbeth: portato via il maestro Riccardo Chailly tra gli applausi dei loggionistiMalore per il maestro Riccardo Chailly mentre, mercoledì 12 dicembre, dirigeva la seconda rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk al Teatro alla Scala. Dopo il secondo ... ilfattoquotidiano.it