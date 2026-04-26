Savoia travolge l’Athletic Palermo | KO casalingo per i nerorosa

Nel match del trentatreesimo turno di Serie D, il Savoia ha vinto contro l’Athletic Palermo con il punteggio di 3-1 in casa. La squadra locale ha siglato tre reti, mentre gli ospiti sono riusciti a segnare un goal. Con questa vittoria, il Savoia resta a 57 punti e si trova in quarta posizione in classifica, prima dei turni dei playoff.

? Cosa sapere Il Savoia batte l'Athletic Palermo 3-1 al trentatreesimo turno della Serie D.. I nerorosa restano a 57 punti in quarta posizione prima dei play off.. L’Athletic Club Palermo chiude il proprio campionato casalingo con un 1-3 subito contro il Savoia, restando ferma a quota 57 punti in quarta posizione nella classifica della Serie D, girone I, a pari merito con la Gelbison. Il match del trentatreesimo turno ha i ragazzi di Emanuele Ferraro impegnati in una sfida intensa, che si è conclusa con il successo degli ospiti di mister Catalano. Nonostante i tentativi di ripresa dei nerorosa, la solidità tattica degli oplontini ha prevalso, lasciando ai padroni di casa l’amaro per l’ultima uscita tra le mura amiche della stagione regolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savoia travolge l’Athletic Palermo: KO casalingo per i nerorosa SERIE D | ATHLETIC CLUB PALERMO - RAGUSA | HIGHLIGHTS Notizie correlate Athletic Club Palermo, nerorosa ko nell’ultima gara casalinga della stagione: il Savoia passa 3-1Sconfitta per l’Athletic Club Palermo nell’ultima uscita casalinga della stagione. Torneo di Viareggio, c'è anche l'Athletic Palermo: il calendario dei nerorosaInizierà nello stadio dei Pini (intitolato a Torquato Bresciani) la Viareggio Cup dell’Athletic Club Palermo. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Savoia e Nissa, ipotesi spareggio per la Lega Pro a 180' dalla fine; Palermo, non bastano le tante occasioni: a Reggio Emilia finisce 1 – 1. Athletic Club Palermo, nerorosa ko nell’ultima gara casalinga della stagione: il Savoia passa 3-1La squadra di Ferraro resta a quota 57 punti, quarto in classifica a pari punti con la Gelbison. La regular si chiuderà domenica prossima allo stadio Aldo Campo contro il Ragusa ... today.it Serie D, Athletic Palermo-Savoia: sfida chiave tra playoff e promozione. I convocati di FerraroUltima gara casalinga della regular season per l’Athletic Club Palermo, che si prepara ad affrontare il Savoia in uno dei match più importanti della 33ª giornata del girone I di Serie D. goalsicilia.it SERIE D GIRONE I - LE GARE DI OGGI ATHLETIC CLUB PALERMO – SAVOIA 1908 CITTÀ DI ACIREALE 1946 – RAGUSA CALCIO (ore 15:00) CITTÀ DI GELA – VIBONESE CALCIO (ore 15:00) ENNA CALCIO – GELBISON (ore 15:00) MILAZZO – REGGINA - facebook.com facebook