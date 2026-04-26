Athletic Club Palermo nerorosa ko nell’ultima gara casalinga della stagione | il Savoia passa 3-1

L'Athletic Club Palermo ha concluso la stagione con una sconfitta casalinga contro il Savoia, risultato finale di 1-3. La partita, valida per la 33esima giornata del campionato di Serie D girone I, si è disputata davanti ai propri tifosi e ha visto i nerorosa di Emanuele Ferraro uscire sconfitti. Questo incontro ha rappresentato l'ultima gara in casa della squadra in questa stagione.

Sconfitta per l’Athletic Club Palermo nell’ultima uscita casalinga della stagione. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno perso 1-3 contro il Savoia, nel match valido per la 33esima del campionato di Serie D girone I.Il primo tempo segue un copione piuttosto chiaro: il Savoia lascia l’iniziativa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Athletic Club Palermo, seconda sconfitta consecutiva: nerorosa battuti 2-1 dalla GelbisonUna gara equilibrata e giocata a viso aperto, decisa però da un gol nei minuti finali, dopo che i palermitani avevano disputato gran parte del... Athletic Club Palermo, che delusione: la Reggina sbanca il Velodromo, i nerorosa perdono la vettaSconfitta interna per l’Athletic Club Palermo che cade al Velodromo Paolo Borsellino – davanti a una grande cornice di pubblico – per 0-1 contro la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'Athletic Club Palermo torna alla vittoria: battuta 3-2 la Vibonese in trasferta; Scheda squadra Athletic Club Palermo; Juniores D, orgoglio Athl. Club Palermo: vinta la semifinale, oggi la finale; Athletic Palermo, rimonta da impazzire: 3-2 alla Vibonese in dieci uomini. Athletic Club Palermo-Savoia, al Velodromo sfida decisiva: presente anche l’ex rosanero RicciardoGiornata ad alta tensione al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, dove l’Athletic Club Palermo ha affrontato il Savoia in una delle gare più importanti del girone I di Serie D. Una sfida che ha ri ... ilovepalermocalcio.com Athletic Club Palermo-Savoia 1-3: campani a un passo dalla Serie C, decide Guida nel finaleIl Savoia espugna il Velodromo Paolo Borsellino battendo 3-1 l’Athletic Club Palermo e compie un passo decisivo verso la promozione in Serie C. A una giornata dalla fine del campionato, i campani ... ilovepalermocalcio.com L’ex attaccante rosanero Gianni Ricciardo si trova al Velodromo Paolo Borsellino per assistere ad Athletic Club Palermo-Savoia - facebook.com facebook