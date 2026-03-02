Torneo di Viareggio c' è anche l' Athletic Palermo | il calendario dei nerorosa

Il torneo di Viareggio si apre con l’Athletic Palermo che scenderà in campo nello stadio dei Pini, dedicato a Torquato Bresciani. La squadra nerorosa prenderà parte alla competizione, il cui calendario è stato reso noto e prevede varie partite nelle prossime settimane. L’evento coinvolge diverse squadre italiane e internazionali, tutte pronte a scendere in campo.

Inizierà nello stadio dei Pini (intitolato a Torquato Bresciani) la Viareggio Cup dell'Athletic Club Palermo. È stato svelato ufficialmente il calendario del torneo e la formazione juniores nerorosa, guidata da mister Pippo D'Angelo, debutterà martedì 10 marzo, alle 14.30, contro gli ivoriani.