Calciomercato Milan tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero

In vista della prossima estate, il Milan si prepara a mettere da parte circa 60 milioni di euro grazie ai riscatti di quattro giocatori. Il club ha già in mano una cifra importante, che potrebbe usare per rafforzare la rosa o per nuovi acquisti. I tifosi aspettano notizie sui possibili arrivi e su come il mercato potrà cambiare la squadra.

Il calciomercato della Juventus si prepara a una significativa trasformazione tra i pali, con tutti e tre i portieri attualmente in rosa in bilico per l’estate.

Milan, da Musah a Chukwueze e Morata: in arrivo un tesoretto per il mercato estivo dai giocatori in prestito. Tutte le cifre e i dettagliIn vista dell'estate i rossoneri possono incassare un tesoretto dai calciatori ceduti in prestito nelle scorse sessioni di mercato. msn.com

24 milioni al Milan per Jimenez dal Bournemouth, ma il 50% andrà al Real MadridStando a quanto affermato da Fabrizio Romano, il Bournemouth verserà nelle casse del Milan circa 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus per un totale che sfiora i 25 milioni. Un bel colpo per i ... calciomercato.it

