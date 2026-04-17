Loscontro accesotra lo scrittoreRoberto Savianoe il vicepremierMatteo Salviniha ottenuto il responso di un giudice:il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Savianodall’accusa di diffamazione nei confronti del leader della Lega. Al centro della vicenda, alcuni post pubblicati nel 2018 in cui lo scrittore, riferendosi all’allora ministro dell’Interno, lo definì “ministro della malavita”. Una frase che ha dato origine a un lungo contenzioso giudiziario e politico, chiuso inprimo grado con l’assoluzione dello scrittore. Saviano aveva rivendicato il senso delle sue parole, spiegando che si trattava di unacritica di natura culturale e politica, inserita in una tradizione didenuncia morale del potere.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Assolto Saviano ma Salvini non ci sta: ‘Non può darmi del malavitoso, lo ri-querelerò’

Roberto Saviano : L’assassinat de Mehdi Kessaci change complètement la donne en France

Notizie correlate

Diffamazione Salvini, Saviano assolto. Il ministro: “Lo querelerò ancora”Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perchè...

“Salvini ministro della Mala vita”. E Saviano viene assolto. Il leader della Lega annuncia: "Lo querelerò di nuovo"Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha deciso per l’assoluzione di Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Salvini ministro della Mala vita. E Saviano viene assolto. Il leader della Lega annuncia: Lo querelerò di nuovo; Roberto Saviano è stato assolto per aver chiamato Matteo Salvini ministro della mala vita; Salvini ministro della malavita. Assolto Saviano; Saviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini: aveva definito il leader della Lega ministro della malavita.

Saviano assolto per il ‘ministro della Mala Vita’ detto di Salvini: non fu diffamazioneIl giudice, dice Saviano, ha stabilito che era diritto di critica e non diffamazione. Quella frase, ricorda lo scrittore, non è mia ma di Salvemini ... dire.it

Chiamò Salvini «ministro della Malavita», Saviano assolto. Il vicepremier: «Lo querelo di nuovo»Lo scrittore celebra il fatto che «la propaganda politica non può diventare uno strumento per mettere a tacere chi critica», ma il vicepremier promette che tornerà a impiegare le vie legali contro Sav ... editorialedomani.it

È arrivata una gran bella notizia! Roberto Saviano è stato assolto in tribunale dal processo per diffamazione intentato da Matteo Salvini per averlo definito nel 2018 “ministro della mala vita”. Ha vinto Roberto! E ha perso Matteo Salvini. Poiché - hanno stabilito - facebook.com facebook

Saviano assolto per aver definito Salvini “ministro della malavita”. A me Salvini non sta simpatico, ma se scrivessi che un pm è un “magistrato della malavita” mi beccherei l’ergastolo. Misteri tutti italiani x.com