Assolto Saviano ma Salvini non ci sta | ‘Non può darmi del malavitoso lo ri-querelerò’

Da ildifforme.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Loscontro accesotra lo scrittoreRoberto Savianoe il vicepremierMatteo Salviniha ottenuto il responso di un giudice:il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Savianodall’accusa di diffamazione nei confronti del leader della Lega. Al centro della vicenda, alcuni post pubblicati nel 2018 in cui lo scrittore, riferendosi all’allora ministro dell’Interno, lo definì “ministro della malavita”. Una frase che ha dato origine a un lungo contenzioso giudiziario e politico, chiuso inprimo grado con l’assoluzione dello scrittore. Saviano aveva rivendicato il senso delle sue parole, spiegando che si trattava di unacritica di natura culturale e politica, inserita in una tradizione didenuncia morale del potere.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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