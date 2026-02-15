una ricorrenza tutta da rileggere

Oggi si ricorda una frase di un noto scrittore che ha messo in guardia contro l’apatia, considerandola un ostacolo alle azioni dei giovani e un sintomo di decadenza. La citazione, attribuita a un autore del passato, si diffonde tra i gruppi giovanili e nelle discussioni online, dove spesso si riflette sulla mancanza di entusiasmo e coinvolgimento. La frase si ripropone in occasione di una ricorrenza che invita a ripensare a quanto questa indifferenza possa influenzare la crescita personale e sociale.

«L’apatia: è la nemica di tutte le iniziative giovani e serie, è il segno della nostra degenerazione, l’arma dei deboli e dei vili contro i forti». Sono le parole con cui Piero Gobetti nel dicembre 1918 aprì il suo intervento rivolto ai giovani. L’Italia era appena uscita dalla guerra e il «ritorno a casa» di molti era carico di rabbia e sconforto. L’invito del potere era a prendere tempo. Gobetti scrisse che ciò di cui c’era bisogno era esattamente l’opposto: «tornare ad essere proprietari della propria vita». Per la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, con la cura di Davide Bidussa e un contributo di Francesca Buscaglia, esce nella collana Utopie «Il domani ci riguarda. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La Giornata della Memoria a Follonica rappresenta un momento di riflessione e impegno civico.

