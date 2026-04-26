Sassuolo multe accertate per 1,6 milioni

A Sassuolo, le multe accertate risultano superiori a 1,4 milioni di euro, superando l’importo registrato nel 2024 e superando anche i 1,7 milioni del 2023, che rappresentavano il record degli ultimi cinque anni. Sebbene l’ammontare totale sia inferiore al milione e settecentomila del 2023, i dati indicano comunque una stabilità negli importi delle sanzioni.

Non sarà il milione e settecentomila accertato nel 2023, dato record dell’ultimo quinquennio ma si va oltre gli 1,4 milioni del 2024, dunque tanto vale accontentarsi, e registrare la stabilità degli importi. Quelli, per capirsi, attinenti ai proventi derivanti dalle sanzioni comminate a seguito delle violazioni del codice della strada nel 2025, che si attestano a poco più di 1,6 milioni di euro. Il dato, messo nero su bianco da una delibera di Giunta di qualche settimana fa e ‘ripulito’ da quanto accantonato per i crediti di dubbia esigibilità e per le spese di procedura, si traduce in un ‘tesoretto’ di poco più di 830mila euro disponibili...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, multe accertate per 1,6 milioni Notizie correlate I proventi delle multe. Incassati 11,7 milioniSono 11,7 i milioni di euro incassati dal comune di Ravenna dai proventi relativi a multe e sanzioni stradali nel 2025. 5,8 milioni dalle multe: sicurezza e strade al centroLa Giunta comunale ha approvato il rendiconto del 2025, destinando 5,8 milioni di euro provenienti dalle sanzioni stradali al potenziamento della...