Nel 2025, il comune di Ravenna ha raccolto complessivamente 11,7 milioni di euro tramite multe e sanzioni stradali. Questa cifra rappresenta i proventi totali derivanti dagli accertamenti e dalle sanzioni applicate nel corso dell’anno. I dati sono stati resi pubblici dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento o sulle tipologie di infrazioni.

Sono 11,7 i milioni di euro incassati dal comune di Ravenna dai proventi relativi a multe e sanzioni stradali nel 2025. Si tratta del quarto comune in regione, dietro a Bologna, con 27,2 milioni, seguito da Parma, con 14,7 milioni, e Modena, con 13,8 milioni. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia emiliano-romagnoli abbiano superato i 100 milioni di euro. Continuando a scorrere la classifica dei comuni capoluogo di provincia emiliano-romagnoli si trovano, Rimini (9,9 milioni di euro) e Ferrara (6,1 milioni di euro).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I proventi delle multe. Incassati 11,7 milioni

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