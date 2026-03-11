La Giunta comunale ha approvato il rendiconto del 2025, che prevede l’utilizzo di 5,8 milioni di euro derivanti dalle multe stradali. Questi fondi sono destinati al miglioramento delle condizioni delle strade e alla sicurezza degli utenti. Nessun altro dettaglio sui progetti o le modalità di intervento è stato comunicato.

La Giunta comunale ha approvato il rendiconto del 2025, destinando 5,8 milioni di euro provenienti dalle sanzioni stradali al potenziamento della sicurezza e alla manutenzione delle infrastrutture. Questa somma rappresenta il 60% dei proventi totali ammontanti a 9,9 milioni, in linea con le nuove disposizioni del Codice della Strada che impongono l’investimento obbligatorio dei fondi nelle opere pubbliche. L’intervento copre la sostituzione della segnaletica, l’acquisto di dispositivi di controllo automatico e la riparazione delle pavimentazioni, garantendo che i cittadini vedano un ritorno tangibile delle risorse raccolte. Trasparenza nella destinazione dei fondi sanzionatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5,8 milioni dalle multe: sicurezza e strade al centro

