Sassuolo Koné è il nuovo faro | 6 reti e un impatto totale in Serie A

In questa stagione di Serie A, Ismaël Koné si è distinto con sei reti in trenta partite giocate con il Sassuolo. Il centrocampista canadese, arrivato dal Marsiglia, ha attirato l’interesse del mercato estivo grazie alle sue prestazioni. La sua presenza in campo ha avuto un impatto significativo sulla squadra, contribuendo con gol e giocate importanti nel corso del campionato.

? Cosa sapere Ismaël Koné segna 6 reti in 30 presenze con il Sassuolo in Serie A.. Il mediano canadese attira l'attenzione del mercato estivo dopo il passaggio dal Marsiglia.. Ismaël Koné ha segnato sei reti in 30 presenze in Serie A questa stagione, consolidando il suo ruolo di elemento centrale nel centrocampo del Sassuolo dopo il trasferimento dal Marsiglia nell’estate del 2025. Il ventitreenne canadese sta attirando l’attenzione nel campionato italiano grazie a una continuità prestazionale che contrasta con l’andamento altalenante della sua squadra. I Neroverdi, guidati tecnicamente da Fabio Grosso, hanno vissuto un inizio di stagione caratterizzato da momenti di incertezza, riuscendo però a garantire la permanenza nella massima serie con diverse giornate di anticipo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassuolo, Koné è il nuovo faro: 6 reti e un impatto totale in Serie A Notizie correlate Koné Juventus, occhi puntati sul faro del Sassuolo: valutazione già schizzata alle stelle, quanto costa oggidi Redazione JuventusNews24Koné Juventus, i bianconeri puntano il talento del Sassuolo per rinforzare la mediana battendo la concorrenza della Roma... Leggi anche: Konè, tanta serie A per strapparlo al Sassuolo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dalla lite con De Zerbi al boom di Sassuolo: perché le big vogliono Ismael Kone; Sassuolo È già mercato, la Juve studia Konè; Calciomercato Milan, Moretto: Anche l’Inter è interessata a Koné del Sassuolo; Milan, ad Allegri piace Koné del Sassuolo ma occhio all'Inter. Milan, per il centrocampo si guarda in Serie A: la concorrenza è tanta!In casa rossonera si pensa al futuro e a nuovi innesti per il centrocampo. La dirigenza ha messo gli occhi sulla rivelazione della stagione! spaziomilan.it Il Milan tenta il sorpasso all’Inter: occhio alla sfida di mercato! Le ultime novitàIl Milan sta pensando seriamente di sfidare l'Inter sul mercato, tentando il sorpasso nel corso del mercato estivo: le ultime novità. spaziomilan.it La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Sassuolo - facebook.com facebook Dove vedere #Fiorentina- #Sassuolo in tv Dazn o Sky, orario x.com