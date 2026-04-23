Saros su PS5 | combattimenti frenetici e sfida estrema su Carcosa

Il nuovo gioco di azione sci-fi sarà disponibile per PlayStation 5 a partire dal 30 aprile. Il titolo si svolge in un’ambientazione chiamata Carcosa, dove i giocatori affrontano combattimenti molto intensi. Una caratteristica principale è il sistema di modificatori che consente di adattare la difficoltà e l’accessibilità del gioco. La casa di sviluppo ha annunciato questa data di rilascio e le funzionalità principali del titolo.

? Cosa sapere Housemarque lancia il titolo d'azione sci-fi Saros su PlayStation 5 il 30 aprile.. Il sistema di modificatori Carcosa permette di regolare la difficoltà e l'accessibilità del gameplay.. Il 30 aprile arriverà Saros su PlayStation 5, con una versione ottimizzata per la nuova PlayStation 5 Pro che promette un’esperienza d’azione sci-fi senza precedenti su Carcosa. Housemarque ha svelato il trailer di lancio del proprio nuovo titolo, un’opera d’azione fantascientifica incentrata sulla narrazione e sul viaggio del protagonista Arjun. Le immagini mostrano atmosfere oscure, tra spazi liminali come vicoli londinesi e corridoi di hotel, dove l’impatto visivo è scandito da figure come Stack, interpretato dall’attore Keone Young.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saros su PS5: combattimenti frenetici e sfida estrema su Carcosa Notizie correlate Saros su PS5: dal bullet hell al balletto dei proiettiliHousemarque lancerà su PS5 il 30 aprile Saros, un titolo che evolve il genere roguelike attraverso sistemi di progressione permanente e una nuova... Un video confronta Marathon su PS5 e PS5 Pro, ecco le principali differenzeIl primo video confronto dedicato a Marathon, l’extraction shooter di Bungie, mette a paragone le versioni per PS5 e PS5 Pro, evidenziando che, in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Saros: dettagli e trailer per la versione PS5 PRO; Saros: ecco quando potrete leggere la nostra recensione della nuova esclusiva PS5 di Housemarque; Saros, svelati dettagli sul supporto a PS5 Pro e al DualSense; Saros Trophy: Elenco Trofei e Obiettivi. Saros: dettagli e trailer per la versione PS5 PROPubblicati i dettali e il trailer per le caratteristiche specifiche su PS5 PRO di saros, titolo di Housemarque in arrivo a fine mese. vgmag.it Saros: il nuovo trailer celebrativo mostra combattimenti e mostruositàA tre settimane dal lancio, Saros continua a mettersi in mostra con un nuovo trailer che approfondisce diversi aspetti del gameplay. Il titolo di Housemarque punta su combattimenti intensi e spettacol ... it.ign.com Roborock S8 MaxV Ultra / Q Revo / Q Revo MaxV / Q Revo S / Q Revo Pro / Qrevo Curv / Saros 10 Accessori per sacchetti per aspirapolvere robot https://s.click.aliexpress.com/e/_c3sHUwnV A soli 4,79 #Elettrodomestici #Ricambiperelettrodomestici I pr - facebook.com facebook Ti sei mai chiesto cosa c'è dietro un videogioco Simone Silvestri sarà a COMICON Napoli per raccontarcelo! Sabato 2 maggio, sull’HyperStage, l’Art Director di Housemarque condividerà come ha preso vita l’identità visiva di SAROS. x.com