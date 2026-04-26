Sarnico Lovere Run bis di Simon Ekidor Dudi e tris di Sara Bottarelli

Durante la Sarnico Lovere Run, Simon Ekidor ha ripetuto la propria performance, arrivando secondo volta di fila e pareggiando il record della manifestazione. Nella stessa corsa, Sara Bottarelli ha concluso in modo migliorato rispetto alle precedenti partecipazioni, stabilendo il suo miglior tempo sulla distanza. Entrambi gli atleti hanno completato la gara in modo da lasciare un segno nelle rispettive categorie.

Bis di Simon Dudu Ekidor che eguaglia il primato di gara, tris di Bottarelli al suo miglior crono sulla distanza. La Sarnico Lovere Run incorona due plurivincitori in un weekend di motori al massimo, iniziato sabato 25 aprile con le KIDS Run a cui hanno preso parte centinaia di bambini, animando il Centro Sportivo Quader di Sarnico. Tutto il fine settimana è stato baciato dal sole che ha illuminato il Lago d’Iseo contribuendo ad un’atmosfera magica che ha permesso ad oltre 5mila atleti di tuffare lo sguardo in un paesaggio da cartolina. Tra gli uomini gara senza rivali per il campione in carica, il keniano Simon Dudi Ekidor (Atl. Potenza...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Sarnico Lovere Run, lo spettacolo torna a correre sul lago d’Iseo Leggi anche: Presentata la 14ª Sarnico Lovere Run: 5mila atleti da 32 nazioni per la corsa in riva al lago d’Iseo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ekidor e Bottarelli cercano il bis alla Sarnico Lovere Run; Presentata la 14ª Sarnico Lovere Run: 5mila atleti da 32 nazioni per la corsa in riva al lago d'Iseo; La Sarnico Lovere fa sold out: attesi oltre cinquemila partecipanti alla corsa sul lago d’Iseo; Sarnico Lovere: iscrizioni sold out, tutto pronto per il 25 e 26 aprile. Sarnico Lovere Run, bis di Simon Ekidor Dudi e tris di Sara BottarelliLa 14ª edizione della corsa sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo ha raccolto 5mila partecipazioni ... bergamonews.it Sarnico Lovere Run, giornata di festa con oltre 5mila partecipanti - FotoVincono Simon Ekidor e Sara Bottarelli: i due atleti si confermano dopo il successo del 2025. Pienone sul lago d’Iseo. ecodibergamo.it Oggi i Runners Desio impegnati su tutti i fronti! Dalla spettacolare Sarnico Lovere Run alla mitica Maratona di Padova, senza dimenticare lo spirito tapasciata con il quater pass cun i sgurbatt (sabato) e la tapasciata di Robbiano… Anche un pacer(ino) alla m - facebook.com facebook