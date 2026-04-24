Sarnico Lovere Run lo spettacolo torna a correre sul lago d’Iseo

Domenica 26 aprile, a partire dalle 9,30, si svolgerà la quattordicesima edizione della Sarnico Lovere Run, una corsa su strada di 24 chilometri e 738 metri che si snoda lungo il lago d’Iseo. La competizione attraversa vari comuni, tra cui Predore, Tavernola, Riva di Solto, Solto Collina e Castro. La gara torna a richiamare numerosi partecipanti da diverse regioni.

CORSA SU STRADA. Domenica 26 aprile (dalle 9,30) l’edizione numero 14 della gara sui 24 km e 738 metri che attraversa anche Predore, Tavernola, Riva di Solto, Solto Collina e Castro. Il keniano Dudi e Bottarelli tra i favoriti Sarnico Lovere Run, il riscaldamento sta per finire. Domenica 26 aprile, sul lago d’Iseo, va in scena l’edizione numero 14 della corsa su strada bergamasca che si conferma evento da grandi numeri: 3500 iscritti, tra cui 500 stranieri di 32 paesi, sui 24 km e 738 metri, con traguardo volante a 21 km e 97 metri. Confermato il format con la non competitiva di 6 km in partenza da Riva di Solto (domenica 26 alle 9,15) e il sipario alzato da sabato 25 (alle 15) con la Kids Run al centro sportivo di Sarnico.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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