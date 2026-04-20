Presentata la 14ª Sarnico Lovere Run | 5mila atleti da 32 nazioni per la corsa in riva al lago d’Iseo

È stata ufficialmente presentata nella Sala degli Affreschi di Palazzo Tadini a Lovere la 14ª edizione della Sarnico-Lovere Run, una gara che vede la partecipazione di circa 5.000 atleti provenienti da 32 nazioni diverse. L’evento, organizzato dalla società Moving Factory SSD, si svolge sulle sponde del Lago d’Iseo e richiama ogni anno numeroso pubblico e sportivi da tutto il mondo.

Lovere. E’ stata presentata nella Sala degli Affreschi di Palazzo Tadini di Lovere, la 14ª Sarnico-Lovere, manifestazione organizzata da Moving Factory SSD, che da sempre richiama un grande afflusso di turismo sportivo sulle sponde del Lago d’Iseo. L’evento, al via domenica 26 aprile, è gemellato con la Bibione Half Marathon, al via nel weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio, frutto della stessa compagine organizzativa, di alta qualità. Entrambi gli eventi, vedono una serie di manifestazioni collaterali, pensate per i bambini e per chi voglia godersi gli scorci più belli dei percorsi senza lo stress del cronometro. Una squadra collaudata che ripropone lo schema degli eventi, a partire da sabato 25 aprile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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