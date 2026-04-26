Dopo l’attacco al gala con Trump | Lei salva il vino E la profezia della portavoce Leavitt | Vedrete che colpi! – I video

Dopo l’attacco fallito durante il gala dei corrispondenti della Casa Bianca, con il presidente degli Stati Uniti presente, sono circolati sui social numerosi video che mostrano momenti di tensione e dissacrazione. La portavoce ha commentato scherzosamente, dicendo: «Lei salva il vino», mentre una delle persone coinvolte aveva predetto con una “profezia” che si sarebbero verificati «colpi». L’incidente ha generato reazioni e commenti anche sulla piattaforma online.

Con il pericolo per la sparatoria all’Hilton di Washington ormai alle spalle, è emerso sui social anche il lato più dissacrante e surreale del fallito attacco all’annuale gala dei corrispondenti della Casa bianca con il presidente Usa Donald Trump e praticamente l’intero governo americano. Tra i 2.600 invitati c’erano giornalisti delle varie testate internazionali, ma anche influencer e creator vicini al movimento Maga. E se per buona parte dei cronisti presenti, la reazione istintiva agli spari è stato mettersi al riparo sotto i tavoli, per altri ad allarme finito le priorità sono state altre. Così è diventata virale la scena di una donna che, oltre un’ora dopo l’allarme, impugna prima una e poi un’altra bottiglia di vino da uno dei tavoli abbandonati e se le mette sotto al braccio.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Casa Bianca, 'la portavoce Leavitt in maternità per la nascita del figlio'La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che andrà in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, ma... Casa Bianca: "La portavoce Karoline Leavitt in maternità per la nascita del figlio"La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt , ha annunciato che andrà in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, ma... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dopo l'attacco al gala con Trump: Lei salva il vino. E la profezia della portavoce Leavitt: Vedrete che colpi! - I video; Attentato a Washington, illeso Donald Trump; Spari al gala dei media: attacco a Trump, Washington sotto shock; Spari al gala dei media con Trump: paura a Washington, arrestato l’attentatore. Spari al gala dei corrispondenti: la risposta di Trump e le accuse all'aggressoreDalla Casa Bianca un invito alla calma bipartisan dopo gli spari al gala dei corrispondenti; le autorità hanno identificato l'aggressore e avviato le accuse ... notizie.it Trump parla agli americani dopo gli spari al gala dei corrispondenti: 'Risolviamo le differenze pacificamente. Quell'uomo credo sia un lupo solitario. La mia è una professione pericolosa' #ANSA - facebook.com facebook Trump parla agli americani dopo gli spari al gala dei corrispondenti: 'Risolviamo le differenze pacificamente. Quell'uomo credo sia un lupo solitario. La mia è una professione pericolosa' #ANSA x.com