Sant’Agostino sfida il Mesola | serve il colpaccio per restare in Eccellenza
Nell’ultimo turno di campionato, Sant’Agostino si prepara ad affrontare il Mesola in una partita decisiva per la salvezza in Eccellenza. La squadra di casa cerca un risultato positivo che possa garantirle matematicamente la permanenza nella categoria, mentre gli ospiti vogliono continuare a lottare per un obiettivo importante. La gara si svolgerà nel penultimo turno del campionato, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti.
? Cosa sapere Sant’Agostino sfida il Mesola nel penultimo turno di Eccellenza per la salvezza matematica.. La vittoria assicura ai ramarri la dodicesima stagione consecutiva nella categoria superiore.. Il Sant’Agostino affronta oggi il Mesola nel penultimo turno di Eccellenza con l’obiettivo di blindare matematicamente la permanenza nella categoria, mentre a Massa Lombarda la Comacchiese sfida il proprio destino per allontanarsi dal pericolo retrocessione. Le tensioni del campionato si concentrano su due fronti opposti: da una parte il desiderio di festa dei ramarri, dall’altra la necessità di riscatto dei lagunari. In casa Sant’Agostino, l’atmosfera è carica di speranza dopo la delusione subita a Pietracuta, dove un risultato mancato ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Eccellenza: poche chance per il mesola a mezzolara. Sant’Agostino a Pietracuta, Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezzaIl Sant’Agostino per chiudere il discorso salvezza, la Comacchiese per tornare ai tre punti e fare un balzo in avanti.
Leggi anche: Mesola, poche speranze. Sant’Agostino, che peccato
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Oltre gli occhi di Preziosi: Vent’anni con Sant’Agostino. Una ricerca che non si risolve; A Savigliano una tappa di Incipit offresi; Il turno: il Sant’Agostino spera ancora nei playoff. A San Patrizio e San Piero in Bagno si decide la lotta per il primo posto; Primavera 1 | Lazio-Roma, le formazioni ufficiali.
Il turno: il Sant’Agostino spera ancora nei playoff. A San Patrizio e San Piero in Bagno si decide la lotta per il primo postoTutti in campo contemporaneamente anche questa giornata nel girone B di Eccellenza (domani alle 15,30), dove praticamente tutte le ... sport.quotidiano.net
Sant'Agostino sfida il Granamica: ultima chance per evitare i playoutUltimo atto del campionato regolare per il Sant’Agostino, alle prese (ore 16.30) a Granarolo con la trasferta in casa del Granamica, ultimo in classifica e già retrocessa con 22 punti all’attivo, 17 ... ilrestodelcarlino.it
Chiesa di Sant'Agostino San Gimignano Affreschi absidali Benozzo Gozzoli la pala con l'Incoronazione della Vergine di Piero del Pollaiolo 3 immagini vedere singolarmente x.com
Musei di Sant'Agostino - facebook.com facebook