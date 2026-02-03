Mesola poche speranze Sant’Agostino che peccato

Domani sera alle 20.30 si sfidano Comacchiese e Ars et Labor, ma il weekend di Eccellenza non ha portato molte buone notizie per le squadre della nostra provincia. Le partite sono state poche e i risultati poco incoraggianti, lasciando poche speranze per il futuro.

In attesa della delicatissima sfida di domani sera (ore 20.30) tra Comacchiese ed Ars et Labor, il weekend di Eccellenza ha regalato ben poche soddisfazioni alle squadre della nostra provincia. Sono infatti arrivate due sconfitte per Sant'Agostino e Mesola, maturate in modo diverso e con avversari diversi: una beffa per i 'ramarri', che sul fangoso campo del Fratta Terme hanno pagato una disattenzione dell'estremo difensore Costantino a cinque minuti dal fischio finale, subendo l'1-0 ed il conseguente aggancio in classifica dei rivali romagnoli. Una partita da pareggio, indirizzata da un episodio negli istanti finali che ingarbuglia nuovamente un Sant'Agostino incapace di spiccare definitivamente il volo: e attenzione proprio alla Comacchiese, che in caso di risultato positivo domani sera con la Spal potrebbe avvicinarsi o addirittura superare in classifica la formazione di mister Biagi, di nuovo più vicina alla zona playout che a quella playoff.

