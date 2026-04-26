? Cosa sapere La lista Uniti per cambiare a Santa Maria a Vico risulta esclusa per mancata quota rosa.. Il consigliere Iadaresta rivolge scuse ai cittadini dopo il blocco burocratico della candidatura.. A Santa Maria a Vico, il fallimento della presentazione della lista civica Uniti per cambiare ha spinto il consigliere comunale Iadaresta a rivolgere un messaggio di scuse ai cittadini in questa domenica 26 aprile 2026. Il progetto, che vedeva come candidati l’attivista Anna Rita Canone e lo stesso Iadaresta, non è riuscito a raggiungere i requisiti necessari per la validità elettorale. Nonostante l’impegno profuso dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle nel costruire una proposta basata sui problemi reali del territorio, la mancanza delle quote rosa ha bloccato l’iter burocratico proprio nelle fasi cruciali della documentazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Maria a Vico: naufraga la lista civica per un errore tecnico

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