Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel pomeriggio di ieri a Santa Maria a Vico, dopo aver aggredito la moglie e aver avuto un alterco con le forze dell’ordine intervenute sul posto. L’episodio si è verificato nel corso di una lite familiare, che si è conclusa con il fermo dell’uomo in flagranza di reato. I dettagli sulla vicenda sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità locali.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Santa Maria a Vico nel pomeriggio di ieri, 9 aprile 2026, dopo una violenta aggressione ai danni della moglie e un successivo scontro con gli agenti intervenuti per sedare la lite. L’individuo, che risultava già soggetto a misure cautelari con divieto di avvicinamento al comune, ha reagito con estrema aggressività contro le forze dell’ordine, tentando di fuggire dopo aver colpito e spintonato i militari giunti sul posto a seguito di una segnalazione. La dinamica dell’aggressione e il confronto con le forze dell’ordine. Il clima si è precipitato nel corso del pomeriggio di mercoledì, quando l’intervento della Stazione locale dei Carabinieri è stato richiesto per gestire un acceso conflitto domestico tra il quarantaseienne e la compagna convivente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Maria a Vico: aggredisce la moglie e sfida i Carabinieri

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