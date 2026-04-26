santa balera ecco la nuova formazione

La band Santa Balera ha avuto una prima prova pubblica nella sede di Cosascuola Music Academy a Forlì. La formazione, considerata rappresentativa della Generazione Z nel panorama del liscio romagnolo, si prepara a riprendere l’attività con un nuovo assetto. Nei prossimi mesi, i musicisti si concentreranno sui preparativi per le esibizioni estive, con l’obiettivo di presentare i nuovi brani entro l’estate del 2026.

I Santa Balera ripartono da Forlì e guardano all’estate 2026 con entusiasmo rinnovato: nei giorni scorsi, negli spazi di Cosascuola Music Academy, si è svolta la prima prova aperta al pubblico della nuova formazione della band simbolo della Generazione Z del liscio romagnolo. Coordinati da Luca Medri e Giordano Sangiorgi, i giovani musicisti hanno dato il via a una nuova stagione artistica dopo due anni di successi che hanno riportato il folklore romagnolo al centro della scena nazionale. Il progetto Santa Balera ha raccolto numeri importanti: 14 milioni di spettatori, oltre un milione di visualizzazioni su YouTube e 100mila presenze durante il tour tra concerti e ospitate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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