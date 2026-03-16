Santa Balera riparte | la Gen Z del liscio guarda all’estate e alla Festa della Romagna Giovane

I Santa Balera tornano in scena dopo due anni di successi, pronti a riprendere le attività con un nuovo progetto. La band, composta da giovani musicisti della Romagna, si prepara a portare la loro musica all’aperto durante l’estate e alla Festa della Romagna Giovane. La formazione si rivolge principalmente alla Generazione Z, con l’obiettivo di valorizzare il liscio e la tradizione musicale locale.

L’esperienza dei Santa Balera, nati come orchestra della Generazione Z del liscio romagnolo, si è rivelata in questi due anni un vero e proprio fenomeno culturale e musicale Dopo due anni di successi e numeri da record, i Santa Balera sono pronti a ripartire con un nuovo progetto che guarda all’estate e alla valorizzazione della giovane Romagna. La prima reunion si è svolta ieri a Forlì, negli spazi di Cosascuola, dove i giovani musicisti e cantanti dell’orchestra – accompagnati dai genitori – hanno incontrato il manager Giordano Sangiorgi, il direttore musicale Luca Medri e il direttore di palco Fabrizio Cimatti. L’esperienza dei Santa Balera, nati come orchestra della Generazione Z del liscio romagnolo, si è rivelata in questi due anni un vero e proprio fenomeno culturale e musicale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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