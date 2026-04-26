Sanremo scacco alle celebrazioni | le Associazioni d’Arma si schierano

A Sanremo, le associazioni d’Arma hanno deciso di non partecipare al corteo del 25 aprile, abbandonando così la manifestazione. La scelta è arrivata dopo che un senatore ha contestato la presenza di simboli politici durante le celebrazioni. La decisione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e i partecipanti, creando un clima di tensione tra chi sostiene l’iniziativa e chi preferisce mantenere una posizione più neutrale.

? Cosa sapere Le associazioni d'Arma abbandonano il corteo del 25 aprile a Sanremo.. Il senatore Berrino contesta la presenza di simboli politici durante la celebrazione.. Le tensioni politiche scoppiate a Sanremo il 25 aprile hanno spinto le rappresentanze delle associazioni d’Arma ad abbandonare la celebrazione della liberazione, provocando la dura condanna del senatore Berrino. Il clima si è fatto pesante tra i vicoli della città ligure durante la giornata dedicata alla memoria. La decisione di allontanarsi dal corteo è stata motivata dalla presenza di simboli ritenuti incompatibili con la natura della ricorrenza. Nello specifico, il comitato studentesco Papavero Rosso ha esposto bandiere riferibili a Cuba e alla Palestina, oltre a un vessillo italiano caratterizzato dalla stella rossa al centro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, scacco alle celebrazioni: le Associazioni d’Arma si schierano Notizie correlate Le associazioni ambientaliste contro il decreto Bollette: “Regali alle fonti fossili mentre si tolgono risorse alle rinnovabili”Greenpeace, Legambiente e Wwf bocciano il Decreto Bollette approvato il 17 febbraio dal consiglio dei ministri. Iran, Crosetto e Tajani alle Camere si schierano con Usa e Israele come su Gaza: “Raid per difesa da minaccia imminente e permanente”"I nostri connazionali nella regione sono la nostra priorità assoluta", ha detto Tajani, spiegando che sono 70mila quelli coinvolti nelle aree...