Le associazioni ambientaliste contro il decreto Bollette | Regali alle fonti fossili mentre si tolgono risorse alle rinnovabili

Le associazioni ambientaliste contestano il Decreto Bollette approvato il 17 febbraio, accusandolo di favorire le fonti fossili a discapito delle rinnovabili. Secondo Greenpeace, Legambiente e Wwf, la misura distribuisce risorse pubbliche alle compagnie di energia inquinanti, riducendo gli investimenti nelle tecnologie pulite. Questo approccio rischia di rallentare la transizione ecologica e di aumentare le emissioni di gas serra. Le organizzazioni chiedono una revisione urgente delle misure adottate.

Greenpeace, Legambiente e Wwf bocciano il Decreto Bollette approvato il 17 febbraio dal consiglio dei ministri. “Il provvedimento, lungi dal mettere mano alle questioni strutturali per usufruire appieno dei vantaggi offerti dalle fonti rinnovabili, continua a dare ossigeno al sistema del gas, arrivando a rimborsarlo, e quindi di fatto esentarlo, dalla tassa sul carbonio prevista dal sistema Ets. Un attacco senza precedenti a uno dei più antichi capisaldi delle politiche climatiche in Europa”. In realtà, come dimostra il caso della Spagna, “l’unica strada che funziona è esattamente quella opposta, dare più spazio alle rinnovabili e disegnare il mercato su di esse: non si può risolvere il problema del prezzo del gas colpendo le altre fonti energetiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Decreto Bollette: favorite le fonti fossiliIl governo italiano ha proposto un decreto che, secondo alcuni esperti, potrebbe favorire le fonti fossili e mettere a rischio gli obiettivi climatici nazionali.

Decreto bollette atteso in Cdm, Salvini chiede risorse alle bancheMatteo Salvini ha chiesto alle banche di contribuire al decreto bollette, che sarà discusso mercoledì in Consiglio dei ministri.

