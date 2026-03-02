Iran Crosetto e Tajani alle Camere si schierano con Usa e Israele come su Gaza | Raid per difesa da minaccia imminente e permanente

Il ministro della Difesa e il ministro degli Esteri italiani hanno espresso il loro sostegno agli Stati Uniti e Israele riguardo alle operazioni a Gaza, definendole come misure di difesa contro una minaccia ritenuta imminente e permanente. Durante le audizioni alle Camere, Tajani ha affermato che la priorità dell’Italia sono i cittadini italiani nella regione. Crosetto e Tajani hanno confermato la posizione ufficiale del governo italiano sulla questione.

"I nostri connazionali nella regione sono la nostra priorità assoluta", ha detto Tajani, spiegando che sono 70mila quelli coinvolti nelle aree interessate dalla crisi, tra presenze stabili (quasi l'80%) e temporanee: 30mila circa solo a Dubai e Abu Dhabi Il ministro degli Esteri Antonio Taja.

Tajani e Crosetto al Senato: “Usa e Israele hanno deciso in autonomia. Il rischio nucleare è una minaccia imminente”“Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire”.

