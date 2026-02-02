Cuori tra soap e scienza per raccontare un po’ di Storia
La terza stagione di *Cuori* sta facendo parlare molto sui social e tra gli spettatori. La fiction di Rai1, che mescola soap e scienza, continua a catturare l’attenzione del pubblico, diventando uno dei temi più caldi di questa primavera televisiva.
La terza stagione di *Cuori*, serie tv in onda su Rai1, è già tra i titoli più discussi della primavera televisiva. Prodotta in collaborazione con realtà internazionali tra cui Cipro, Germania, Grecia e Giordania, la fiction ha riscosso un interesse crescente grazie a una formula inedita che mescola il ritmo narrativo delle soap opera con un approccio scientifico alla storia. Al centro della trama, ancora una volta, il percorso emotivo e esistenziale di personaggi profondamente umani, guidati da un’attenzione meticolosa ai dettagli storici e culturali. Pilar Fogliati e Matteo Martari tornano a interpretare i ruoli principali, confermando il loro ruolo come volti centrali di una serie che si è affermata non solo per il racconto di storie d’amore, ma anche per la capacità di interrogare il passato con strumenti moderni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La terza stagione di Cuori torna in tv dal 1° febbraio.
