Sanità truffe ai codici Stp | condanne per le mediatrici albanesi

Il tribunale ha condannato tre mediatrici albanesi per aver messo in atto truffe legate ai codici Stp tra il 2019 e il 2020. Le imputate sono state riconosciute colpevoli di aver falsificato documenti e ottenuto indebiti rimborsi nel settore sanitario. L’indagine ha portato alla luce un sistema di frode che coinvolgeva più soggetti e si estendeva su diversi anni. Le sentenze sono state emesse in data recente.

? Cosa sapere Tribunale condanna tre mediatrici albanesi per truffe ai codici Stp tra il 2019 e il 2020.. Il sistema fraudolento permetteva l'accesso ai servizi sanitari tramite false autocertificazioni di indigenza.. Il tribunale ha disposto condanne fino a un anno di reclusione per tre mediatrici culturali coinvolte nell’inchiesta sulle irregolarità legate all’accesso ai servizi sanitari gratuiti per cittadini albanesi, chiudendo un procedimento che tra il 2019 e il 2020 aveva coinvolto oltre 150 persone. Le sentenze emesse in primo grado, che prevedono la sospensione della pena grazie alla condizionale, colpiscono le operatrici accusate di aver agevolato l’ottenimento del codice Stp.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, truffe ai codici Stp: condanne per le mediatrici albanesi Notizie correlate Leggi anche: Truffe, falsi operatori usano il nome di Adiconsum: «Non fornite dati né codici» Sanità territoriale, Pnrr allo sprint finale: apre l'ospedale di comunità di Piana degli AlbanesiL'inaugurazione della nuova struttura dell'Asp che si trova in via Madonna di Odigitria è prevista per martedì. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Torna la truffa della tessera sanitaria: attenzione! Come proteggersi; Codici: sanità pubblica in crisi, quando il disagio diventa diseguaglianza; False email Ministero Salute, il phishing su Tessera sanitaria e FSE. Sanità: allerta phishing per le false email del MinisteroAllerta phishing sanità: la senatrice Ternullo segnala false email del Ministero. Non cliccare su link per il rinnovo della tessera sanitaria. quotidianodiragusa.it Dalla sanità alla casa, dal salario minimo alla salute mentale. TPI ha raccolto le richieste di una generazione che non si riconosce più nei partiti progressisti. Ma che non ha smesso di chiedere alla politica risposte concrete. - facebook.com facebook A Palombara Sabina c'è una nuova Casa della Comunità a disposizione dei cittadini. Continuiamo a rafforzare la sanità del territorio, con nuove strutture e servizi più vicini a chi ha bisogno, per una presa in carico ancora più efficace. x.com