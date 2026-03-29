L'ospedale di comunità di Piana degli Albanesi è stato aperto, segnando un passo importante nel programma di potenziamento della sanità territoriale. Il progetto fa parte delle iniziative previste dal Pnrr, con fondi destinati a migliorare le strutture sanitarie locali. In Sicilia, i finanziamenti assegnati alla Missione 6 Salute ammontano a circa 500 mila euro. La realizzazione di questa struttura si inserisce nel cronoprogramma previsto.

L'inaugurazione della nuova struttura dell'Asp che si trova in via Madonna di Odigitria è prevista per martedì. Sono 19 i posti letto, distribuiti in 9 stanze doppie e una singola. E' il secondo in provincia di Palermo dopo quello delle Madonie, ospitato a Petralia Sottana A passo spedito verso il traguardo per spuntare un'altra casella del piano che mira a impreziosire la sanità territoriale con nuove case e ospedali di comunità pur di non perdere i fondi del Pnrr - Missione 6 Salute che solo in Sicilia valgono quasi mezzo milione di euro. Aprirà infatti martedì (31 marzo) l'ospedale di comunità di Piana degli Albanesi che si trova in via Madonna di Odigitria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Sanità territoriale, Pnrr allo sprint finale: apre l'ospedale di comunità di Piana degli Albanesi

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