A San Vitaliano, i carabinieri hanno trovato sei cani in condizioni di degrado e abbandono in un terreno. Tra questi, un cucciolo è stato ritrovato morto con una zampa amputata e infetta. La scena, difficile da descrivere, ha portato all'intervento delle forze dell’ordine per accertare le responsabilità e garantire la tutela degli animali coinvolti.

La scoperta dei carabinieri: sei cani tra degrado e abbandono. Una scena difficile anche solo da raccontare. In un terreno di Traversa Torre dell’Olmo, nel territorio di San Vitaliano, i carabinieri hanno trovato sei cani in condizioni gravissime, senza acqua, senza cure e senza alcuna assistenza. L’intervento è scattato dopo una segnalazione anonima, con i militari della stazione locale affiancati dal personale veterinario dell’ASL Napoli 3 Sud. Quello che è emerso è un quadro definito dagli stessi operatori incompatibile con qualsiasi forma di detenzione animale. Il caso più grave: un cucciolo con la zampa amputata e ancora infetta. Tra gli animali trovati, la situazione più drammatica riguarda tre cuccioli.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - San Vitaliano, orrore in un terreno: un cane trovato morto, cucciolo con zampa amputata e infetta

Notizie correlate

Leggi anche: Cani maltrattati, arrivano i carabinieri a San Vitaliano: c’era perfino un cucciolo con la zampa amputata

Leggi anche: Cucciolo con zampa mutilata e ferita infetta: un caso di maltrattamento da denunciare.

Tutti gli aggiornamenti

San Vitaliano, orrore in un terreno privato: cucciolo mutilato e animali senza cure. Denunciato un 53enneUna segnalazione anonima ha fatto scattare i controlli e portato alla luce una situazione di grave degrado e sofferenza animale. Nella giornata di ieri, i ... marigliano.net

Un cucciolo morto, un altro con la zampa amputata e infetta, sei cani stipati in box minuscoli: l'irruzione nel giardino degli orroriLa carcassa di un cane in decomposizione, un cucciolo con una zampa amputata e infetta, altri sei stipati in box di pochi metri quadri. È l'orrore che i carabinieri si sono ... leggo.it