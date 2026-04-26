Nella città di Napoli è stato scoperto un caso di maltrattamento di animali che riguarda un cucciolo con una zampa mutilata e ferita infetta. La scoperta è avvenuta in seguito a una segnalazione e le autorità hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Il cucciolo è stato affidato alle cure di un'associazione animalista mentre si attendono eventuali provvedimenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Uno scenario raccapricciante è emerso grazie a una segnalazione anonima che ha portato all’intervento dei carabinieri di San Vitaliano e del personale veterinario dell’ASL Napoli 3 Sud. I fatti sono avvenuti in un terreno ubicato in traversa Torre dell’Olmo, dove gli agenti hanno trovato diverse condizioni di abbandono e maltrattamento di animali. Sei cani sono stati rinvenuti in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. Tra di essi, tre cuccioli, di cui uno presentava un’amputazione a una zampa, accompagnata da un’infezione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cucciolo con zampa mutilata e ferita infetta: un caso di maltrattamento da denunciare.

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