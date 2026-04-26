Cani maltrattati arrivano i carabinieri a San Vitaliano | c'era perfino un cucciolo con la zampa amputata

I carabinieri sono intervenuti a San Vitaliano, in provincia di Napoli, dopo aver scoperto diversi cani maltrattati. Tra gli animali trovati, c’era anche un cucciolo con una zampa amputata. Il proprietario del terreno, un uomo di 53 anni, è stato denunciato con l’accusa di maltrattamento di animali. Sul luogo sono state sequestrate alcune delle creature e avviate le procedure per le verifiche di legge.

La scoperta dei carabinieri a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Il proprietario del terreno, un 53enne del posto, risponderà di maltrattamento di animali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Orrore a San Vitaliano: scoperto un lager di cani maltrattati?? Cosa sapere Carabinieri e Asl Napoli 3 Sud sequestrano sei cani maltrattati in un terreno a San Vitaliano. San Vitaliano, cuccioli maltrattati: un cane morto, 53enne denunciatoGrave caso di maltrattamento di animali a San Vitaliano: cani in pessime condizioni, uno morto e cuccioli feriti. Panoramica sull’argomento Cani maltrattati, arrivano i carabinieri a San Vitaliano: c’era perfino un cucciolo con la zampa amputataLa scoperta dei carabinieri a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Il proprietario del terreno, un 53enne del posto, risponderà di maltrattamento di animali. Una scoperta agghiacciante quella dei ca ... fanpage.it San Vitaliano, 6 cani maltrattati: scatta la denuncia per un 53enneSan Vitaliano, - Una segnalazione anonima ha permesso di portare alla luce una situazione di grave disagio per numerosi animali detenuti in un terreno in ... cronachedellacampania.it