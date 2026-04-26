San Vitaliano cuccioli maltrattati | un cane morto 53enne denunciato

A San Vitaliano un episodio di maltrattamento di animali ha portato alla denuncia di un uomo di 53 anni. Sul posto sono stati trovati diversi cani in condizioni di evidente trascuratezza, con alcuni cuccioli feriti e uno di loro deceduto. Le autorità sono intervenute per accertare quanto accaduto e per le eventuali azioni da intraprendere a tutela degli animali coinvolti.

Grave caso di maltrattamento di animali a San Vitaliano: cani in pessime condizioni, uno morto e cuccioli feriti. Denuncia dei Carabinieri. Una segnalazione anonima ha portato alla scoperta di una situazione drammatica a San Vitaliano, dove i Carabinieri della Stazione locale, insieme al personale veterinario dell’ASL Napoli 3 Sud, hanno accertato un grave caso di maltrattamento di animali. Il controllo è avvenuto nella giornata di ieri in un terreno situato in Traversa Torre dell’Olmo, dove gli investigatori si sono trovati davanti a condizioni incompatibili con il benessere animale. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - San Vitaliano, cuccioli maltrattati: un cane morto, 53enne denunciato Notizie correlate A Napoli San Valentino si festeggia con i cuccioli di cane da adottare (e sono adorabili)A Napoli, il prossimo 14 febbraio l’amore non si dimostrerà soltanto con i classici cioccolatini o i mazzi di fiori, ma con un gesto di profonda... Leggi anche: "Senza microchip e con gravi lesioni", cani maltrattati a Mondello: denunciato un uomo