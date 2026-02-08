a napoli san valentino si festeggia con i cuccioli di cane da adottare e sono adorabili

A Napoli, il 14 febbraio, l’amore si esprime anche attraverso l’adozione di cuccioli di cane. In città, diversi canili organizzano iniziative per trovare una famiglia a quei piccoli amici pelosi in cerca di casa. Una giornata diversa dal solito, dedicata non solo ai classici regali, ma anche a dare una possibilità di vita migliore ai cani in difficoltà.

A Napoli, il prossimo 14 febbraio l’amore non si dimostrerà soltanto con i classici cioccolatini o i mazzi di fiori, ma con un gesto di profonda solidarietà verso i nostri amici a quattro zampe. L’Asl Napoli 1 Centro ha infatti lanciato un’iniziativa dal titolo evocativo, “Due cuori e un trovatello”, trasformando la festa degli innamorati in un’occasione preziosa per riflettere sull’adozione e sul legame indissolubile che può nascere tra un essere umano e un animale abbandonato. L’appuntamento è fissato nel cuore del quartiere Vomero, precisamente tra via Alessandro Scarlatti e via Errico Alvino, dove dalle ore 10:00 alle 13:00 i medici veterinari e il personale tecnico incontreranno i cittadini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

